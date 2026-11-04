Втрати ворога станом на 4 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1715 добу повномасштабної війни становлять 1 597 010 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:

особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;

танків – 12 453 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 640 (+7) од.;

артилерійських систем – 51 879 (+39) од.;

РСЗВ – 2 252 (+0) од.;

засобів ППО – 1 733 (+2) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104) од.;

крилатих ракет – 5 192 (+52) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408) од.;

спеціальної техніки – 4 871 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 272 ворожі БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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