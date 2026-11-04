- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Втрати ворога станом на 4 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1715 добу повномасштабної війни становлять 1 597 010 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;
- танків – 12 453 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 640 (+7) од.;
- артилерійських систем – 51 879 (+39) од.;
- РСЗВ – 2 252 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 733 (+2) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104) од.;
- крилатих ракет – 5 192 (+52) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408) од.;
- спеціальної техніки – 4 871 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 272 ворожі БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.