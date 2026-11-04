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Потери врага по состоянию на 4 ноября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1715 сутки полномасштабной войны составляют 1 597 010 человек.
Потери России в войне на 4 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;
- танков – 12 453 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 640 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 51 879 (+39) ед;
- РСЗО – 2 252 (+0) ед.;
- средств ПВО – 1 733 (+2) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3072 (+5) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104) ед;
- крылатых ракет – 5 192 (+52) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408) ед;
- специальной техники – 4 871 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 272 вражеских БпЛА типа Shahed (64 из них – реактивные), Гербера, дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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