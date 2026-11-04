UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Потери врага по состоянию на 4 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1715 сутки полномасштабной войны составляют 1 597 010 человек.

Потери России в войне на 4 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;
  • танков – 12 453 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 640 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 51 879 (+39) ед;
  • РСЗО – 2 252 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 1 733 (+2) ед;
  • самолетов – 452 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 3072 (+5) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104) ед;
  • крылатых ракет – 5 192 (+52) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408) ед;
  • специальной техники – 4 871 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 272 вражеских БпЛА типа Shahed (64 из них – реактивные), Гербера, дроны других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 4 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности