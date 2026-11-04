Потери врага по состоянию на 4 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1715 сутки полномасштабной войны составляют 1 597 010 человек.

Потери России в войне на 4 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:

личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;

танков – 12 453 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 640 (+7) ед;

артиллерийских систем – 51 879 (+39) ед;

РСЗО – 2 252 (+0) ед.;

средств ПВО – 1 733 (+2) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3072 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104) ед;

крылатых ракет – 5 192 (+52) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408) ед;

специальной техники – 4 871 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 272 вражеских БпЛА типа Shahed (64 из них – реактивные), Гербера, дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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