Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года
Продолжается 1319-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 октября 2025 года
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боестолкновений.
Агрессор наносил авиационных ударов в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григоровка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и сторону населенного пункта Песчаное.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское.
На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиал.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Сосновка, Вороне, Январское, Новоивановка, Новогригоровка и в сторону Новониколаевки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян в районе Полтавки.
В Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка.
В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
