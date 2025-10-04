Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1319-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 октября 2025 года

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боестолкновений.

Агрессор наносил авиационных ударов в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григоровка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и сторону населенного пункта Песчаное.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Краматорском направлении минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиал.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Сосновка, Вороне, Январское, Новоивановка, Новогригоровка и в сторону Новониколаевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян в районе Полтавки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

В Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 4 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко