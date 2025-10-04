- Тип
Потери врага по состоянию на 4 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1319 сутки полномасштабной войны составляют 1114380 человек.
Потери России в войне на 4 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 октября потеряла:
- личного состава – около 1114380 (+950) человек;
- танков – 11226 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23298 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33428 (+15) ед;
- РСЗО – 1515 (+1) ед;
- средства ПВО – 1222 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66543 (+450);
- крылатые ракеты – 3803 (+10);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 398 (+73);
- специальная техника – 3971 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 4 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что противник атаковал 109 ударными БпЛА. Из них сбито:
- сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны;
- зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
