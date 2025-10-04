- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1319 добу повномасштабної війни становлять 1 114 380 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;
- танків – 11226 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23298 (+1) од;
- артилерійських систем – 33428 (+15) од;
- РСЗВ – 1515 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);
- крилаті ракети – 3803 (+10);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);
- спеціальна техніка – 3971 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що противник атакував 109-ма ударними БпЛА. З них збито:
- збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни;
- зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.