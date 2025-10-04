Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1319 добу повномасштабної війни становлять 1 114 380 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила:

особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;

танків – 11226 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23298 (+1) од;

артилерійських систем – 33428 (+15) од;

РСЗВ – 1515 (+1) од;

засоби ППО – 1222 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);

крилаті ракети – 3803 (+10);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);

спеціальна техніка – 3971 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що противник атакував 109-ма ударними БпЛА. З них збито:

збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни;

зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

