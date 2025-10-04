Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,28

41,20

EUR

48,80

48,65

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1319-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 159 боєзіткнень.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 4 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко