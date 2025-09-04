Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 4 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1289-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 сентября 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара, применил 28 ракет, сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5088 обстрелов, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6104 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Белогорья, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 252 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодец, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголового, Дробышевого, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении вчера произошло семь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Екатериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Уют, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирно, Молодецкое, Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленая Роща, Толстой, Воскресенка, Камышуваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько