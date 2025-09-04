Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 840 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1289 добу повномасштабної війни становлять 1 085 410 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:

особового складу – близько 1085410 (+840) осіб;

танків – 11157 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23241 (+4) од;

артилерійських систем – 32385 (+43) од;

РСЗВ – 1479 (+2) од;

засоби ППО – 1215 (+2) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261);

крилаті ракети – 3686 (+22);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 60692 (+92);

спеціальна техніка – 3956 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

