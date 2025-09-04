- Тип
Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 840 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1289 добу повномасштабної війни становлять 1 085 410 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:
- особового складу – близько 1085410 (+840) осіб;
- танків – 11157 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23241 (+4) од;
- артилерійських систем – 32385 (+43) од;
- РСЗВ – 1479 (+2) од;
- засоби ППО – 1215 (+2) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261);
- крилаті ракети – 3686 (+22);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60692 (+92);
- спеціальна техніка – 3956 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.