- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 4 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1289 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 085 410 человек.
Потери России в войне на 4 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 сентября потеряла:
- личного состава – около 1085410 (+840) человек;
- танков – 11157 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23241 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 32385 (+43) ед;
- РСЗО – 1479 (+2) ед;
- средства ПВО – 1215 (+2) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56045 (+261);
- крылатые ракеты – 3686 (+22);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 60692 (+92);
- специальная техника – 3956 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 4 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 84 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также:карта боевых действий на сегодня.