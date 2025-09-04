Потери врага по состоянию на 4 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1289 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 085 410 человек.

Потери России в войне на 4 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 сентября потеряла:

личного состава – около 1085410 (+840) человек;

танков – 11157 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23241 (+4) ед;

артиллерийских систем – 32385 (+43) ед;

РСЗО – 1479 (+2) ед;

средства ПВО – 1215 (+2) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56045 (+261);

крылатые ракеты – 3686 (+22);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 60692 (+92);

специальная техника – 3956 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 4 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 84 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

