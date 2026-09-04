Карта боевых действий в Украине на 4 сентября 2026 года

Продолжается 1654-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 240 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 100 авиационных ударов, во время которых сбросил 294 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10 334 дрона-камикадзе и совершили 3048 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Писаревка, Бачевск, Уланово и Суходол. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Товстодубово, Эсмань, Садки и Иволжанское.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один командно-наблюдательный пункт.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили один вражеский штурм в направлении Бачевска.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 22 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Казачьей Лопани, Лимана, Старицы и Вильчи, а также в направлениях Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Богуславки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Грековки, Копанок, Новоегоровки, Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых действий в районах Калеников и Озерного, а также в направлении Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Николаяполья и Райского, а также в направлениях Новогригоровки, Новопавловки и Павловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 38 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Нового Донбасса, Светлого, Свободного, Софиевки, Торецкого, Приюта, Шевченко, Доброполье, Новогришиного и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки по направлениям населенных пунктов Рыбное и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали в направлении Воздвиженки.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах Орехова и Приморского.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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