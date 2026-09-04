В Киеве вдвое повысили тариф на воду

В Киеве повысят тариф на водоснабжение и водоотвод до 63,79 гривны за кубометр — решение поддержал Киевсовет. Этот шаг объяснили тем, что возросла цена на электроэнергию, горючее и реагенты.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Суспільне".

До этого общий тариф на воду в столице составил 30,38 грн за кубометр (16,16 грн за водоснабжение и 14,22 грн за водоотвод). За увеличение цены во время заседания городского совета проголосовали 74 депутата.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, рекомендовала повысить тариф еще в 2024 году. По его словам, «отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания».

"Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — подчеркнул Кличко.

В свою очередь заместитель городского головы Петр Пантелеев объяснил, что такой тариф поможет сдержать еще больший скачок цен. Если бы решение не приняли, это могло бы привести к повышению тарифа около 90 гривен за кубометр.

Пантелеев также отметил, что без дополнительного финансирования водоканала будет очень сложно работать зимой во время отопительного сезона. Кроме того, зарплаты работников предприятия остаются одними из самых низких в коммунальной сфере.

Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200–300 грн.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

"Львовводоканал" предлагает более чем вдвое повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод - с нынешних 25,88 грн. до 56,38 грн. за кубометр.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.