У Києві вдвічі підвищили тариф на воду

У Києві підвищать тариф на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр — рішення підтримала Київрада. Цей крок пояснили тим, що зросла ціна на електроенергію, пальне та реагенти.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Суспільне".

До цього загальний тариф на воду в столиці становив 30,38 гривні за кубометр (16,16 гривні за водопостачання та 14,22 гривні за водовідведення). За збільшення ціни під час засідання міської ради проголосували 74 депутати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році. За його словами, «галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання».

"Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — у той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, — не може залишатися на колишньому рівні", — наголосив Кличко.

Своєю чергою заступник міського голови Петро Пантелеєв пояснив, що такий тариф допоможе стримати ще більший стрибок цін. Якби рішення не ухвалили, це могло б призвести до підвищення тарифу до близько 90 гривень за кубометр.

Пантелеєв також зауважив, що без додаткового фінансування водоканалу буде вкрай складно працювати взимку під час опалювального сезону. Крім того, зарплати працівників підприємства наразі залишаються одними з найнижчих у комунальній сфері.

Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

“Львівводоканал” пропонує більш ніж удвічі підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення - з нинішніх 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.