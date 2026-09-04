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Потери врага по состоянию на 4 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1654  сутки полномасштабной войны составляют 1 493 790 человек.

Потери России в войне на 4 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;
  • танков – 12 325 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 272 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 49 162 (+77) ед;
  • РСЗО – 2 088 (+3) ед;
  • средства ПВО – 1604 (+4) ед;
  • самолетов – 441 (+0) ед;
  • вертолетов – 355 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890) ед;
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;
  • корабли/катера – 35 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 143 642 (+492) ед;
  • специальная техника – 4636 (+8) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

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