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Потери врага по состоянию на 4 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1654 сутки полномасштабной войны составляют 1 493 790 человек.
Потери России в войне на 4 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;
- танков – 12 325 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 272 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 49 162 (+77) ед;
- РСЗО – 2 088 (+3) ед;
- средства ПВО – 1604 (+4) ед;
- самолетов – 441 (+0) ед;
- вертолетов – 355 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890) ед;
- крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 143 642 (+492) ед;
- специальная техника – 4636 (+8) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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