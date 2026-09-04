Потери врага по состоянию на 4 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1654 сутки полномасштабной войны составляют 1 493 790 человек.

Потери России в войне на 4 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 сентября потеряла:

личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;

танков – 12 325 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 272 (+8) ед;

артиллерийских систем – 49 162 (+77) ед;

РСЗО – 2 088 (+3) ед;

средства ПВО – 1604 (+4) ед;

самолетов – 441 (+0) ед;

вертолетов – 355 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890) ед;

крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 143 642 (+492) ед;

специальная техника – 4636 (+8) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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