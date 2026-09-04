Втрати ворога станом на 4 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1654 добу повномасштабної війни становлять 1 493 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:

особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб;

танків – 12 325 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од;

артилерійських систем – 49 162 (+77) од;

РСЗВ – 2 088 (+3) од;

засоби ППО – 1 604 (+4) од;

літаків – 441 (+0) од;

гелікоптерів – 355 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од;

крилаті ракети – 5 070 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од;

спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.