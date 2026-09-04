- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 4 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1654 добу повномасштабної війни становлять 1 493 790 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб;
- танків – 12 325 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од;
- артилерійських систем – 49 162 (+77) од;
- РСЗВ – 2 088 (+3) од;
- засоби ППО – 1 604 (+4) од;
- літаків – 441 (+0) од;
- гелікоптерів – 355 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од;
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од;
- спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.