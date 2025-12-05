Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

Продолжается 1381-й день полномасштабной войны в Украине .

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Шалыгино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиабомб, и произвел 175 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Миколайполья, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах Шахматного, Нового Шахматного, Красного Лимана, Мирнограда, Свободного, Новоэкономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленой Рощи, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян в Затишье, Гуляйполе и в сторону Прилук.

В Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

