Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1381-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 декабря 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Шалыгино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиабомб, и произвел 175 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Миколайполья, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах Шахматного, Нового Шахматного, Красного Лимана, Мирнограда, Свободного, Новоэкономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленой Рощи, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян в Затишье, Гуляйполе и в сторону Прилук.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

В Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции сил обороны в направлении Антоновского моста.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько