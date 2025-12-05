Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1381 добу повномасштабної війни становлять 1 178 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 грудня втратила:

особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб;

танків – 11 396 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од;

артилерійських систем – 34 843 (+34) од;

РСЗВ – 1 558 (+2) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 431 (+1) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од;

крилаті ракети – 4 024 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од;

спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

