Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1381 добу повномасштабної війни становлять 1 178 610 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб;
- танків – 11 396 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од;
- артилерійських систем – 34 843 (+34) од;
- РСЗВ – 1 558 (+2) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 431 (+1) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од;
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од;
- спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.
Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
