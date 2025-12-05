Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1381-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. 

Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.  

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.  

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.  

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.  

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.  

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.  

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.  

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.  

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.  

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.  

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.  

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.  

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.  

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.  

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 5 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько