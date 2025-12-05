Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Потери врага по состоянию на 5 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ, снаряд
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1381 год полномасштабной войны составляют 1 178 610 человек.

Потери России в войне на 5 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 декабря потеряла:

  • личного состава – около 1 178 610 (+1 240) человек;
  • танков – 11 396 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 686 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 34 843 (+34) ед;
  • РСЗО – 1 558 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1253 (+0) ед;
  • самолетов – 431 (+1) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424) ед;
  • крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 907 (+94) ед;
  • специальная техника – 4014 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 5 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 5 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 57-ми ударных БпЛА на 13-ти локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 5 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько