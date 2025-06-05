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Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1198-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, в том числе сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4897 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Реки, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая в Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БПЛА врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боев в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксированы две атаки врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липово, Редкодуб и Торское.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боеприкосновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боев вблизи Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Андреевка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Одрадне, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг за прошедшие сутки не зафиксирован.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года
Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два — из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько