Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2025 года

Продолжается 1198-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, в том числе сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4897 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Реки, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая в Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БПЛА врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боев в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы две атаки врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липово, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боеприкосновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боев вблизи Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Одрадне, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг за прошедшие сутки не зафиксирован.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два — из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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