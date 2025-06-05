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Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1198-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, зокрема скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4897 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та наземну станцію управління БпЛА ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року
Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько