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Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1198 добу повномасштабної війни становлять 992 750 осіб.

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Втрати Росії у війні на 5 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,
  • танків ‒ 10 887 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28 750 (+39) од,
  • РСЗВ – 1406 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 1177 (+1) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95),
  • крилатих ракет ‒ 3271 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3907 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 28 дронів збито вогневими засобами ураження, 46— локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько