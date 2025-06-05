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Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1198 добу повномасштабної війни становлять 992 750 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,
- танків ‒ 10 887 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2) од,
- артилерійських систем – 28 750 (+39) од,
- РСЗВ – 1406 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 1177 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95),
- крилатих ракет ‒ 3271 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82) од,
- спеціальної техніки ‒ 3907 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.
Уточнюється, що 28 дронів збито вогневими засобами ураження, 46— локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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