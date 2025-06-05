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Потери врага по состоянию на 5 июня 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1198 день полномасштабной войны составляют 992 750 человек.

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Потери России в войне на 5 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июня потеряла:

  • личного состава – около 992 750 (+930) человек,
  • танков ‒ 10 887 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 680 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 28 750 (+39) ед,
  • РСЗО – 1406 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 1177 (+1) ед,
  • самолетов – 413 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 019 (+95),
  • крылатых ракет ‒ 3271 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50 812 (+82) ед,
  • специальной техники – 3907 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 5 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько