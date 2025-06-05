Потери врага по состоянию на 5 июня 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1198 день полномасштабной войны составляют 992 750 человек.

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Потери России в войне на 5 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июня потеряла:

личного состава – около 992 750 (+930) человек,

танков ‒ 10 887 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 680 (+2) ед,

артиллерийских систем – 28 750 (+39) ед,

РСЗО – 1406 (+4) ед,

средств ПВО ‒ 1177 (+1) ед,

самолетов – 413 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 019 (+95),

крылатых ракет ‒ 3271 (+0),

кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,

подлодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 50 812 (+82) ед,

специальной техники – 3907 (+0) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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