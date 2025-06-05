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Потери врага по состоянию на 5 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1198 день полномасштабной войны составляют 992 750 человек.
Потери России в войне на 5 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июня потеряла:
- личного состава – около 992 750 (+930) человек,
- танков ‒ 10 887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 680 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 750 (+39) ед,
- РСЗО – 1406 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 1177 (+1) ед,
- самолетов – 413 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 019 (+95),
- крылатых ракет ‒ 3271 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подлодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 812 (+82) ед,
- специальной техники – 3907 (+0) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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