Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

Продолжается 1471-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 118 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и произвел 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александроград, Гавриловка, Коломыйцы, Писанцы, Воздвижовка, Горькое, Ровно, Гуляйпольское, Волшебное, Копани, Света Долина.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы и три артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела, из которых 4 - с применением РСЗО. Также нанес четырех авиаударов с применением 11 КАБ. В течение суток зафиксировано два боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Графское.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и Ставки.

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Рай-Александровки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Орехово-Василовки, Бондарного и Николаевки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Ивановки, Андреевки-Клевцового, Новогригорьевки, Зеленого Роща, Красногорского, Согласия и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Железнодорожного и Мирного.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали дважды – в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

