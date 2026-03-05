- Тип
Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Продолжается 1471-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 марта 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 118 боевых столкновений.
Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и произвел 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александроград, Гавриловка, Коломыйцы, Писанцы, Воздвижовка, Горькое, Ровно, Гуляйпольское, Волшебное, Копани, Света Долина.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы и три артиллерийских системы.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела, из которых 4 - с применением РСЗО. Также нанес четырех авиаударов с применением 11 КАБ. В течение суток зафиксировано два боевых столкновений.
На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Графское.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и Ставки.
На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Рай-Александровки, Резниковки и Ямполя.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Орехово-Василовки, Бондарного и Николаевки.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана.
На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Ивановки, Андреевки-Клевцового, Новогригорьевки, Зеленого Роща, Красногорского, Согласия и Тернового.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Железнодорожного и Мирного.
На Ореховском направлении враг атак не проводил.
На Приднепровском направлении оккупанты атаковали дважды – в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
