Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

танк, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1471-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 118 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и произвел 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александроград, Гавриловка, Коломыйцы, Писанцы, Воздвижовка, Горькое, Ровно, Гуляйпольское, Волшебное, Копани, Света Долина.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы и три артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела, из которых 4 - с применением РСЗО. Также нанес четырех авиаударов с применением 11 КАБ. В течение суток зафиксировано два боевых столкновений.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Графское.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и Ставки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Рай-Александровки, Резниковки и Ямполя.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Орехово-Василовки, Бондарного и Николаевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Ивановки, Андреевки-Клевцового, Новогригорьевки, Зеленого Роща, Красногорского, Согласия и Тернового.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Железнодорожного и Мирного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали дважды – в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько