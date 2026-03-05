Втрати ворога станом на 5 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1471 добу повномасштабної війни становлять 1 270 400 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 березня втратила:

особового складу — близько 1 270 400 (+ 900 ) осіб;

) осіб; танків — 11 727 (+ 4 ) од.;

) од.; бойових броньованих машин — 24 142 (+ 7 ) од.;

) од.; артилерійських систем — 37 915 (+ 41 ) од.;

) од.; РСЗВ — 1 667 (+ 0 ) од.;

) од.; засобів ППО — 1 319 (+ 0 ) од.;

) од.; літаків — 435 (+ 0 ) од.;

) од.; гелікоптерів — 348 (+и) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 158 381 ( +1950 ) од.;

) од.; крилатих ракет — 4 384 (+ 0 ) од.;

) од.; кораблів / катерів — 30 (+ 0 ) од.;

) од.; підводних човнів — 2 (+ 0 ) од.;

) од.; автомобільної техніки та автоцистерн — 81 434 (+ 210 ) од.;

) од.; спеціальної техніки — 4 079 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

