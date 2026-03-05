- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1471 добу повномасштабної війни становлять 1 270 400 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 березня втратила:
- особового складу — близько 1 270 400 (+900) осіб;
- танків — 11 727 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 24 142 (+7) од.;
- артилерійських систем — 37 915 (+41) од.;
- РСЗВ — 1 667 (+0) од.;
- засобів ППО — 1 319 (+0) од.;
- літаків — 435 (+0) од.;
- гелікоптерів — 348 (+и) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 158 381 (+1950) од.;
- крилатих ракет — 4 384 (+0) од.;
- кораблів / катерів — 30 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 81 434 (+210) од.;
- спеціальної техніки — 4 079 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.