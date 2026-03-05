Потери врага по состоянию на 5 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1471 день полномасштабной войны составляют 1 270 400 человек.

Потери России в войне на 5 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 марта потеряла:

личного состава - около 1 270 400 (+ 900 ) человек;

) человек; танков - 11 727 (+ 4 ) ед;

) ед; боевых бронированных машин - 24 142 (+ 7 ) ед;

) ед; артиллерийских систем - 37 915 (+ 41 ) ед;

) ед; РСЗО - 1 667 (+ 0 ) ед;

) ед; средств ПВО - 1 319 (+ 0 ) ед;

) ед; самолетов - 435 (+ 0 ) ед;

) ед; вертолетов - 348 (+и) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 158 381 ( +1950 ) ед;

) ед; крылатых ракет - 4 384 (+ 0 ) ед;

) ед; кораблей/катеров - 30 (+ 0 ) ед;

) ед; подводных лодок - 2 (+ 0 ) ед;

) ед; автомобильной техники и автоцистерн - 81 434 (+ 210 ) ед;

) ед; специальной техники - 4079 (+ 1 ) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

