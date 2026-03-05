Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

танк, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1471-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли, з яких 4 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Графське.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Ставки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Рай–Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів у районах Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки, Зеленого Гаю, Красногірського, Злагоди та Тернового.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку окупанти атакували двічі - в районах Антонівського моста та острова Білогрудий.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько