Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2026 года

Продолжается 1532-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 мая 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросил 273 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9649 дронов-камикадзе и осуществил 3572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Свободная Слобода Сумской области; Цветковое, Любицкое, Верхняя Терса, Воздвиженская Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, семь районов сосредоточения личного состава, одно средство противовоздушной обороны и четыре вражеских артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Амбарне.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Радьковка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах населенных пунктов Малиновка, Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Торецкого, Ильиновки, Плещеевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Покровск, Гришино, Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Январь, Егоровка, Новое Запорожье, Согласие и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Железнодорожное, Горькое, Староукраинка, Елена Константиновка, Яблоково, Святопетровка, Волшебное, Верхняя Терса и Воздвиженская.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеских атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

