Втрати ворога станом на 5 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1532 добу повномасштабної війни становлять 1 336 120 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

особового складу – близько 1 336 120 (+970) ;

; танків – 11 917 (+3) од;

од; бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од;

од; артилерійських систем – 41 386 (+80) од;

од; РСЗВ – 1 770 (+3) од;

од; засоби ППО – 1 361 (+4) од;

од; літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од;

од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од;

од; крилаті ракети – 4 584 (+5) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од;

од; спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 1 балістичну ракету,

149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.