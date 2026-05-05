- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 5 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1532 добу повномасштабної війни становлять 1 336 120 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 травня втратила:
- особового складу – близько 1 336 120 (+970);
- танків – 11 917 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од;
- артилерійських систем – 41 386 (+80) од;
- РСЗВ – 1 770 (+3) од;
- засоби ППО – 1 361 (+4) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од;
- крилаті ракети – 4 584 (+5) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни –94 030 (+206) од;
- спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 1 балістичну ракету,
- 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.