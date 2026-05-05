Потери врага по состоянию на 5 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1532 сутки полномасштабной войны составляют 1 336 120 человек.
Потери России в войне на 5 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 мая потеряла:
- личного состава – близко 1 336 120 (+970) ;
- танков – 11 917 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 510 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 41 386 (+80) ед;
- РСЗО – 1 770 (+3) ед;
- средства ПВО – 1 361 (+4) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 274 030 (+1 968) ед;
- крылатые ракеты – 4 584 (+5) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 94 030 (+206) ед;
- специальная техника – 4 170 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 1 баллистическую ракету,
- 149 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронам-имитаторов «Пародия» на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не добились целей, информация уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
