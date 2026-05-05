Потери врага по состоянию на 5 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1532 сутки полномасштабной войны составляют 1 336 120 человек.

Потери России в войне на 5 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 мая потеряла:

личного состава – близко 1 336 120 (+970) ;

; танков – 11 917 (+3) ед;

ед; боевых бронированных машин – 24 510 (+3) ед;

ед; артиллерийских систем – 41 386 (+80) ед;

ед; РСЗО – 1 770 (+3) ед;

ед; средства ПВО – 1 361 (+4) ед;

ед; самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3) ед;

ед; БПЛА оперативно-тактического уровня – 274 030 (+1 968) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 584 (+5) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 94 030 (+206) ед;

ед; специальная техника – 4 170 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 1 баллистическую ракету,

149 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронам-имитаторов «Пародия» на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не добились целей, информация уточняется.

