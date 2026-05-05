Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1532-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка, Вільна Слобода Сумської області; Цвіткове, Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та Амбарне.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Радьківка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль та Озерне.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Різниківка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Малинівка, Никифорівка та Віролюбівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Торецького, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Покровськ, Гришине, Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя, Злагода та Вербове.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в напрямку Антонівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько