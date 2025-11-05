Карта боевых действий в Украине на 5 ноября 2025 года

Продолжается 1351-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 154 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил шесть ракет, сбросил 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 618 обстрелов, в том числе 133 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 978 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Землянка Сумской области; Тарасовка Черниговской области; Покровское, Алексеевка Днепропетровской области; Сладкое, Роды, Терноватое, Ровнополье Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и произвел 163 обстрела, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Дворичанское.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровой Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 17 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверевое, Удачное, Молодежское, Новониколаевка, Новоукраинка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 15 атак в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг предпринял три попытки прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеских атаки на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

