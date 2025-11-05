Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1351 добу повномасштабної війни становлять 1 145 670 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 листопада втратила:

особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб ;

; танків — 11 329 (+3 ;

; бойових броньованих машин — 23 535 (+3) ;

; артилерійських систем — 34 273 (+24) ;

; РСЗВ — 1 535 (+0);

засобів ППО — 1 237 (+2) ;

; літаків — 428 (+0);

гелікоптерів — 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398) ;

; крилатих ракет — 3 918 (+0);

кораблів / катерів — 28 (+0);

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 574 (+70 );

); спеціальної техніки — 3 990 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

