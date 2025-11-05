- Тип
Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1351 добу повномасштабної війни становлять 1 145 670 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 листопада втратила:
- особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб;
- танків — 11 329 (+3;
- бойових броньованих машин — 23 535 (+3);
- артилерійських систем — 34 273 (+24);
- РСЗВ — 1 535 (+0);
- засобів ППО — 1 237 (+2) ;
- літаків — 428 (+0);
- гелікоптерів — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398);
- крилатих ракет — 3 918 (+0);
- кораблів / катерів — 28 (+0);
- підводних човнів — 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 66 574 (+70);
- спеціальної техніки — 3 990 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
