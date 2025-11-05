Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, танк
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1351 добу повномасштабної війни становлять 1 145 670 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 листопада втратила: 

  • особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб;
  • танків — 11 329 (+3;
  • бойових броньованих машин — 23 535 (+3);
  • артилерійських систем — 34 273 (+24);
  • РСЗВ — 1 535 (+0);
  • засобів ППО — 1 237 (+2) ;
  • літаків — 428 (+0);
  • гелікоптерів — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398);
  • крилатих ракет — 3 918 (+0);
  • кораблів / катерів — 28 (+0);
  • підводних човнів — 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 574 (+70);
  • спеціальної техніки — 3 990 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько