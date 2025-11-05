Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 154 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Землянка Сумської області; Тарасівка Чернігівської області; Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області; Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько