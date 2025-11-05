Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 5 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1351 год полномасштабной войны составляют 1 145 670 человек.

Потери России в войне на 5 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 ноября потеряла:

  • личного состава — около   1 145 670 (+900) человек ;
  • танков   11 329 (+3 ;
  • боевых бронированных машин   23 535 (+3) ;
  • артиллерийских систем   34 273 (+24) ;
  • РСЗО - 1 535 (+0);
  • средств ПВО -   1 237 (+2)   ;
  • самолетов - 428 (+0);
  • вертолетов - 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   78 258 (+398) ;
  • крылатых ракет - 3 918 (+0);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн.   66 574 (+70 );
  • специальной техники - 3 990 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 5 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько