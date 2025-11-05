Потери врага по состоянию на 5 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1351 год полномасштабной войны составляют 1 145 670 человек.

Потери России в войне на 5 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 ноября потеряла:

личного состава — около 1 145 670 (+900) человек ;

; танков 11 329 (+3 ;

; боевых бронированных машин 23 535 (+3) ;

; артиллерийских систем 34 273 (+24) ;

; РСЗО - 1 535 (+0);

средств ПВО - 1 237 (+2) ;

; самолетов - 428 (+0);

вертолетов - 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня 78 258 (+398) ;

; крылатых ракет - 3 918 (+0);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн. 66 574 (+70 );

); специальной техники - 3 990 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 5 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

