Потери врага по состоянию на 5 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1351 год полномасштабной войны составляют 1 145 670 человек.
Потери России в войне на 5 ноября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 ноября потеряла:
- личного состава — около 1 145 670 (+900) человек ;
- танков 11 329 (+3 ;
- боевых бронированных машин 23 535 (+3) ;
- артиллерийских систем 34 273 (+24) ;
- РСЗО - 1 535 (+0);
- средств ПВО - 1 237 (+2) ;
- самолетов - 428 (+0);
- вертолетов - 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня 78 258 (+398) ;
- крылатых ракет - 3 918 (+0);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн. 66 574 (+70 );
- специальной техники - 3 990 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 5 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
