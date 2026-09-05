Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2026 года

Продолжается 1655-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 236 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 816 дронов-камикадзе и произвели 2723 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 22 — с применением реактивных систем залпового огня.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Сопич, Барановка, Нескучное, Кореньок, Потаповка, Могрица, Кучеровка, Искрисковщина, Рогизно, Горки, Бачевск, Волфине.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы противника, четыре орудия и позиции артиллерии, один пункт управления БПЛА, одно средство противовоздушной обороны и еще один важный объект оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три штурмовых действия противника. Агрессор произвел 168 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес четыре авиационных удара с применением 13 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лошаково, Охримовка, Чугуновка, Зарубинка, Избицкое, Лиман и в районе Старицы.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции 11 раз, проводя штурмовые действия в сторону населенных пунктов Радьковка, Ковшаровка, Довгенькое, Куриловка и Купянск.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где, по уточненной информации, оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Диброва и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий вблизи Озерного, Рай-Александровки и Кривой Луки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одно наступательное действие в сторону Никоновки.

На Константиновском направлении зафиксирована 21 атака. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки, Нового Шахового и в сторону населенных пунктов Павловка, Вольное, Степановка.

Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Сергеевка, Мирное, Новопавловка и в районах населенных пунктов Удачное и Молодечное.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Новогеоргиевки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Копани, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Цветочное и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Степногорска и Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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