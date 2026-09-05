- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 5 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1655 добу повномасштабної війни становлять 1 495 050 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб;
- танків – 12 328 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од;
- артилерійських систем – 49 227 (+65) од;
- РСЗВ – 2 093 (+5) од;
- засоби ППО – 1 604 (+0) од;
- літаків – 441 (+0) од;
- гелікоптерів – 355 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од;
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од;
- кораблі – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од;
- спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.