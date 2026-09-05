Втрати ворога станом на 5 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1655 добу повномасштабної війни становлять 1 495 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:

особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб;

танків – 12 328 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од;

артилерійських систем – 49 227 (+65) од;

РСЗВ – 2 093 (+5) од;

засоби ППО – 1 604 (+0) од;

літаків – 441 (+0) од;

гелікоптерів – 355 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од;

крилаті ракети – 5 070 (+0) од;

кораблі – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од;

спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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