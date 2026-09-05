Потери врага по состоянию на 5 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1655 сутки полномасштабной войны составляют 1 495 050 человек.

Потери России в войне на 5 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 сентября потеряла:

личного состава – около 1 495 050 (+1 260) человек;

танков – 12 328 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 273 (+1) ед;

артиллерийских систем – 49 227 (+65) ед;

РСЗО – 2 093 (+5) ед;

средства ПВО – 1604 (+0) ед;

самолетов – 441 (+0) ед;

вертолетов – 355 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898) ед;

крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед;

корабли – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 144 043 (+401) ед;

специальная техника – 4 644 (+8) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.