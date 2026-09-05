Карта бойових дій в Україні на 5 вересня 2026 року

Триває 1655-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 236 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 816 дронів-камикадзе та здійснили 2723 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 22 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Сопич, Баранівка, Нескучне, Кореньок, Потапівка, Могриця, Кучерівка, Іскрисківщина, Рогізне, Гірки, Бачівськ, Волфине.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири гармати та позиції артилерії, один пункт управління БпЛА, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано три штурмові дії противника. Агресор здійснив 168 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 13 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у бік населених пунктів Лошакове, Охрімівка, Чугунівка, Зарубинка, Ізбицьке, Лиман та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 11 разів проводячи штурмові дії у бік населених пунктів Радьківка, Ківшарівка, Довгеньке, Курилівка та Куп’янськ.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де, за уточненою інформацією, окупанти дев’ять разів атакували в бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі Новоселівки

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій поблизу Озерного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Никонорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Нового Шахового та у бік населених пунктів Павлівка, Вільне, Степанівка.

Сорок атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне й Молодецьке.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Новогеоргіївки та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в напрямках населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Копані, Верхня Терса, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в районах Малої Токмачки, Степногірська та Щербаків.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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