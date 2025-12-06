- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Продолжается 1382-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 декабря 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло зафиксировано 184 боевых столкновения.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 6602 дрона-камикадзе и произвел 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по населенному пункту Коробчино Харьковской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб, и произвел 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боеприкосновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.
На Купянском направлении зафиксировано пять атак кафиров. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодец.
На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боеприкосновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодко, Доброполье и Гуляйполе.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорска и в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили шесть вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.