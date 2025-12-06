Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,11

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

ВСУ, война, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1382-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло зафиксировано 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 6602 дрона-камикадзе и произвел 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по населенному пункту Коробчино Харьковской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб, и произвел 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боеприкосновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Купянском направлении зафиксировано пять атак кафиров. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодец.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боеприкосновений.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодко, Доброполье и Гуляйполе.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорска и в сторону Приморского.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили шесть вражеских атак.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько