Карта боевых действий в Украине на 6 декабря 2025 года

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло зафиксировано 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 6602 дрона-камикадзе и произвел 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по населенному пункту Коробчино Харьковской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб, и произвел 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боеприкосновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак кафиров. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодец.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боеприкосновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодко, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили шесть вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

