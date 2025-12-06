Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,23

42,11

EUR

49,30

49,15

Карта бойових дій в Україні на 6 грудня 2025 року

ЗСУ, війна, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1382-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 грудня 2025 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося зафіксовано 184 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по населеному пункту Коробчине Харківської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби відбулося вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку агресора у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили шість ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько