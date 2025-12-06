Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,23

42,11

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1382 добу повномасштабної війни становлять 1 179 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 179 790 (+1 180 осіб);
  • танків – 11 398 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од;
  • артилерійських систем – 34 874 (+31)  од;
  • РСЗВ –  1 253 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од;
  • літаків – 431 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  87 387 (+487) од;
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од;
  • спеціальна техніка – 4 015 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження  повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

  • 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр; 
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько