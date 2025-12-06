- Тип
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1382 добу повномасштабної війни становлять 1 179 790 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 179 790 (+1 180 осіб);
- танків – 11 398 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од;
- артилерійських систем – 34 874 (+31) од;
- РСЗВ – 1 253 (+0) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 431 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487) од;
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од;
- спеціальна техніка – 4 015 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:
- 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
