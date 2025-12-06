Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1382 добу повномасштабної війни становлять 1 179 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 грудня втратила:

особового складу – близько 1 179 790 (+1 180 осіб);

танків – 11 398 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од;

артилерійських систем – 34 874 (+31) од;

РСЗВ – 1 253 (+0) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 431 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487) од;

крилаті ракети – 4 024 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од;

спеціальна техніка – 4 015 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

