Потери врага по состоянию на 6 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1382 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 179 790 человек.

Потери России в войне на 6 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 декабря потеряла:

личного состава – около 1179790 (+1180 человек);

танков – 11 398 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23 688 (+2) ед;

артиллерийских систем – 34 874 (+31) ед;

РСЗО – 1 253 (+0) ед;

средства ПВО – 1253 (+0) ед;

самолетов – 431 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487) ед;

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 69 037 (+130) ед;

специальная техника – 4015 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 6 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

585 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

29 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.