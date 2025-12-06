- Тип
Потери врага по состоянию на 6 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1382 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 179 790 человек.
Потери России в войне на 6 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 декабря потеряла:
- личного состава – около 1179790 (+1180 человек);
- танков – 11 398 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23 688 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 34 874 (+31) ед;
- РСЗО – 1 253 (+0) ед;
- средства ПВО – 1253 (+0) ед;
- самолетов – 431 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487) ед;
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 037 (+130) ед;
- специальная техника – 4015 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 6 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:
- 585 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
- 29 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;
- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
