Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,23

EUR

51,02

--0,06

Наличный курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

выйно, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1594-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 256 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 96 авиационных ударов, во время которых сбросил 292 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8825 дронов-камикадзе и осуществил 2913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары врага пришлись на районы населенных пунктов Уланово и Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды штурмовал позиции Сил обороны. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и совершил 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы и Вильчи, а также в направлении Лимана, Радьковки, Домашнего, Избицкого и Шевьяковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Новоплатоновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки и Диброва, а также в направлении Грековки и Новоселовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Славянском направлении противник совершил 33 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука и Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

В районах населенных пунктов Русин Яр, Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Александро-Шультиного и Степановки на Константиновском направлении враг совершил шестнадцать атак.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили тридцать атак. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в направлении Мирного, Новопавловки, Шевченко, Котлиного, Новоподгородного, Кучерового Яра, Свободного, Нового Донбасса, Дорожного, Гришиного и Удачного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлении населенных пунктов Воскресенка, Новогригорьевка, Александроград и Вербовое.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты 21 раз атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Железнодорожного и Новоселовки, а также в направлениях Волшебного, Привольного, Горького, Рождественской и Копанов.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Плавней.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько