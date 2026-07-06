Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года

Продолжается 1594-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 256 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 96 авиационных ударов, во время которых сбросил 292 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8825 дронов-камикадзе и осуществил 2913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары врага пришлись на районы населенных пунктов Уланово и Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды штурмовал позиции Сил обороны. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и совершил 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы и Вильчи, а также в направлении Лимана, Радьковки, Домашнего, Избицкого и Шевьяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки и Диброва, а также в направлении Грековки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 33 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука и Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

В районах населенных пунктов Русин Яр, Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Александро-Шультиного и Степановки на Константиновском направлении враг совершил шестнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили тридцать атак. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в направлении Мирного, Новопавловки, Шевченко, Котлиного, Новоподгородного, Кучерового Яра, Свободного, Нового Донбасса, Дорожного, Гришиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлении населенных пунктов Воскресенка, Новогригорьевка, Александроград и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 21 раз атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Железнодорожного и Новоселовки, а также в направлениях Волшебного, Привольного, Горького, Рождественской и Копанов.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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