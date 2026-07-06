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Втрати ворога станом на 6 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1594 добу повномасштабної війни становлять 1 411 050 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 липня втратила:
- особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;
- танків – 12 088 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.;
- артилерійських систем – 45 451 (+63) од.;
- РСЗВ – 1 917 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 473 (+3) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.;
- крилатих ракет – 4 850 (+3) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580) од.;
- спеціальної техніки – 4 389 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 363 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 31 крилату ракету Х-101;
- 6 крилатих ракет Калібр;
- збито/подавлено 326 ворожих БпЛА різних типів.
За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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