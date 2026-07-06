Втрати ворога станом на 6 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1594 добу повномасштабної війни становлять 1 411 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 липня втратила:

особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;

танків – 12 088 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.;

артилерійських систем – 45 451 (+63) од.;

РСЗВ – 1 917 (+1) од.;

засобів ППО – 1 473 (+3) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.;

крилатих ракет – 4 850 (+3) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580) од.;

спеціальної техніки – 4 389 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 363 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

збито/подавлено 326 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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