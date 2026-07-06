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Втрати ворога станом на 6 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1594 добу повномасштабної війни становлять 1 411 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 088 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 45 451 (+63) од.;
  • РСЗВ – 1 917 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 473 (+3) од.;
  • літаків – 436 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.;
  • крилатих ракет – 4 850 (+3) од.;
  • кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580) од.;
  • спеціальної техніки – 4 389 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 6 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 363 повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  31 крилату ракету Х-101;
  •  6 крилатих ракет Калібр;
  • збито/подавлено 326 ворожих БпЛА різних типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 6 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько