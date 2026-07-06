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Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

выйна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1594-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 256 бойових зіткнень.

Учора противник здійснив 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8825 дронів-камікадзе та здійснив 2913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог двічі штурмував позиції Сил оборони. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили дванадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього, Ізбицького та Шев'яківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Ставки та Діброва, а також у напрямку Греківки та Новоселівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 33 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука та Різниківка, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

В районах населених пунктів Русин Яр, Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка та в напрямку Олександро-Шультиного й Степанівки на Костянтинівському напрямку ворог здійснив шістнадцять атак.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили тридцять атак. Ворог виявляв активність поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямку Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямку населених пунктів Воскресенка, Новогригорівка, Олександроград та Вербове.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Рибного, Залізничного та Новоселівки, а також у напрямках Чарівного, Привільного, Гіркого, Різдвянки та Копанів.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Плавнів.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько