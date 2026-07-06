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Потери врага по состоянию на 6 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1594 сутки полномасштабной войны составляют 1 411 050 человек.
Потери России в войне на 6 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 июля потеряла:
- личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;
- танков – 12 088 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 24 894 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 45 451 (+63) ед;
- РСЗО – 1 917 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1473 (+3) ед.;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1833 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979) ед;
- крылатых ракет – 4 850 (+3) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580) ед;
- специальной техники – 4 389 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 363 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 31 крылатую ракету Х-101;
- 6 крылатых ракет Калибр;
- сбито/подавлено 326 враждебных БпЛА разных типов.
По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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