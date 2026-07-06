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Потери врага по состоянию на 6 июля 2026 – Генштаб ВСУ

война, дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1594 сутки полномасштабной войны составляют 1 411 050 человек.

Потери России в войне на 6 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;
  • танков – 12 088 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 894 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 45 451 (+63) ед;
  • РСЗО – 1 917 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1473 (+3) ед.;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1833 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979) ед;
  • крылатых ракет – 4 850 (+3) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580) ед;
  • специальной техники – 4 389 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 6 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 363 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 31 крылатую ракету Х-101;
  • 6 крылатых ракет Калибр;
  • сбито/подавлено 326 враждебных БпЛА разных типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 6 июля 2026 – Генштаб ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько