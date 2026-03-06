Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

Продолжается 1472-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросил 233 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 7951 дрон-камикадзе и осуществил 3413 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 63 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Подгавриловка, Коломийцы, Алексеевка Днепропетровской области; Воздвижовка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка, Горькое, Гуляйпольское, Умивка, Веселянка, Юрковка, Новопавловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА, состав военно-технического имущества, реактивную систему залпового огня и пункт управления оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиаудара, с применением девяти авиабомб, совершил 147 обстрелов, из которых 12 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки, Цветочного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения с врагом неподалеку от Степногорска, Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

