Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1472-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросил 233 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 7951 дрон-камикадзе и осуществил 3413 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 63 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Подгавриловка, Коломийцы, Алексеевка Днепропетровской области; Воздвижовка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка, Горькое, Гуляйпольское, Умивка, Веселянка, Юрковка, Новопавловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА, состав военно-технического имущества, реактивную систему залпового огня и пункт управления оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиаудара, с применением девяти авиабомб, совершил 147 обстрелов, из которых 12 – с применением РСЗО.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки, Цветочного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения с врагом неподалеку от Степногорска, Приморского.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько