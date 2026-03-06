Втрати ворога станом на 6 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1472 добу повномасштабної війни становлять 1 271 350 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 березня втратила:

особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб;

танків – 11 734 (+7) од;

бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од;

артилерійських систем – 37 960 (+45) од;

РСЗВ – 1 669 (+2) од;

засоби ППО – 1 320 (+1) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 349 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од;

крилаті ракети – 4 384 (+0) од;

кораблі / катери – 30 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од;

спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.