Втрати ворога станом на 6 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1472 добу повномасштабної війни становлять 1 271 350 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 березня втратила:
- особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб;
- танків – 11 734 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од;
- артилерійських систем – 37 960 (+45) од;
- РСЗВ – 1 669 (+2) од;
- засоби ППО – 1 320 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 349 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од;
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од;
- кораблі / катери – 30 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од;
- спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
