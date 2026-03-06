Запланована подія 2

Война
Новости
Потери врага по состоянию на 6 марта 2026 – Генштаб ВСУ

дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1472  сутки полномасштабной войны составляют 1 271 350 человек.

Потери России в войне на 6 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 марта потеряла:

  • личного состава – около 1 271 350 (950) человек;
  • танков – 11 734 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 148 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 37 960 (+45) ед;
  • РСЗО – 1 669 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1320 (+1) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 349 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) ед;
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед;
  • корабли/катера – 30 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 81 642 (+208) ед;
  • специальная техника – 4080 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 6 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 6 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько