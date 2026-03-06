- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 6 марта 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1472 сутки полномасштабной войны составляют 1 271 350 человек.
Потери России в войне на 6 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 марта потеряла:
- личного состава – около 1 271 350 (950) человек;
- танков – 11 734 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 24 148 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 37 960 (+45) ед;
- РСЗО – 1 669 (+2) ед;
- средства ПВО – 1320 (+1) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 349 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) ед;
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед;
- корабли/катера – 30 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 81 642 (+208) ед;
- специальная техника – 4080 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.