Потери врага по состоянию на 6 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1472 сутки полномасштабной войны составляют 1 271 350 человек.

Потери России в войне на 6 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 марта потеряла:

личного состава – около 1 271 350 (950) человек;

танков – 11 734 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 24 148 (+6) ед;

артиллерийских систем – 37 960 (+45) ед;

РСЗО – 1 669 (+2) ед;

средства ПВО – 1320 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 349 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) ед;

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед;

корабли/катера – 30 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 81 642 (+208) ед;

специальная техника – 4080 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

