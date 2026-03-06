Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1472-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 – із застосуванням РСЗВ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько